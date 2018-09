Apresentadora esteve esta segunda-feira pela primeira vez em directo na SIC e disse que mudança aconteceu por sentir que estava no "fim da linha".

Cristina Ferreira surgiu pela primeira vez na antena da SIC, esta segunda-feira. Numa entrevista no Jornal da Noite, a apresentadora revelou que não aceitou o convite pelo dinheiro que a estação de Carnaxide lhe ofereceu: "Quando aceitei o convite não sabia quanto ia ganhar. Não aceitei este convite por dinheiro. Não faz muita diferença daquilo que ganhava na TVI", afirmou.



A apresentadora não divulgou quando se vai estrear na antena da estação. "Eu entrei para a televisão a ganhar 500 euros por mês e tive de trabalhar muito para passar para 2000 euros. E de trabalhar muito para chegar até aqui... eu sei que gostavam muito de saber, mas isso é a minha vida privada", acrescentando: "Uma empresa só te paga aquilo que acha que vai ganhar contigo".



Sobre a TVI, Cristina disse sentir um "conforto" que não queria, o que terá levado à mudança. "Era esse conforto que eu já não gostava, era o estar todos os dias num local onde eu sabia que ia ganhar. Nós íamos todos os dias lá fazer a mesma coisa e não era desafiante para mim", disse a Rodrigo Guedes de Carvalho. "Estava a fazer o que me era sugerido. Nunca disse 'não' a nada do que me foi proposto na TVI", assumiu.



Cristina falou ainda do filho, Tiago. "Protejo muito o meu filho, há uma parte minha muito privada".