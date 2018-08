Nos últimos dois dias, a filha da actriz Graça Lobo lançou vários apelos na rede social Facebook, pedindo ajuda para que a mãe fosse internada devido a graves problemas de saúde, incluindo um enfisema pulmonar. "Precisamos de ajuda", lê-se numa publicação de terça-feira, onde Sarah Anahory Vapaos disse que a mãe, de 79 anos, voltara às urgências pela terceira vez mas que um jovem médico "teimava" em não internar a actriz.

"Eu quero que a vejam em oncologia ou num hospital qualquer em que a tratem, um qualquer é melhor do que cá em casa! Eu não tenho condições!", escreveu, acrescentando: "Isto é um trabalho para um hospital, não para mim!"







A situação da actriz parece ter mudado, esta quarta-feira, conforme foi novamente comunicado por Sarah no Facebook, que publicou várias imagens da mãe num estado bastante debilitado nos apelos feitos. "Devo dizer que foi por causa das fotografias que consegue que se olhasse para o nosso problema e internassem a Graça e lhe desse apoio e abrigo", escreveu, sem referir a unidade hospitalar em causa.



Anteriormente, Sarah Anahory Vapaos falara sobre o Hospital de Torres Novas, onde dizia que mãe não ficara internada. Em declarações à N-TV, o Centro Hospitalar do Oeste assegurou que a actriz "foi devidamente avaliada e encaminhada no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, em contacto permanente com os familiares".