Às quatro da manhã saltava da cama para a feira. Aquela menina loira de caracóis e riso fácil acompanhava a mãe, entre os feirantes da Malveira. Foi a outras, de Bucelas a Samora Correia, mas a primeira era especial por ser na sua terra de origem. Do cenário pitoresco destaca as bancas de tecido a metro, das farturas ou das cassetes. Jamais previa que estas descrições viessem a constar do seu livro de memórias Sentir (2016) e que agora, prestes a fazer 41 anos, fosse protagonista da maior transferência televisiva da SIC para a TVI.



Além de apresentadora-empresária, Cristina Ferreira é uma máquina nas redes sociais e na Internet com cerca de oito milhões de seguidores. Mais: tem uma loja de roupa na terra-natal, vive ali perto numa mansão de 700 metros quadrados, conduz um Porsche Panamera e investe na cada vez mais na imagem com maquilhadora própria (Inês Franco) e cabeleireira (Cristina Rodrigues). A revista com seu nome em letras garrafais, à laia de Oprah Winfrey, também apresenta bons resultados com uma média de vendas em banca de 37.632 nos quatro primeiros meses deste ano.



Com a transição para a SIC, pode potenciar mais ainda os negócios pelo target comercial. "É na publicidade que jogam as audiências – e os números da Cristina falam por si. Pude testemunhar o sucesso que ela tem porque contratei-a para várias marcas. Vai além do profissionalismo: tem a ver com a capacidade de criar química com as audiências", comenta à SÁBADO Sérgio Gonçalves, especialista em publicidade digital e responsável pela empresa Live Content. A contratação da década, que envolve 40 mil euros brutos por mês (fora a componente variável do salário) terá o devido retorno para a SIC? Os próximos episódios da novela Cristina prometem ser empolgantes.

