O difícil sucesso na carreira de jogo online

Nuno Barateli chegou a ser um dos melhores jogadores de futebol virtual em Portugal. Entre 2015 e 2017, as vitórias em vários torneios valeram-lhe mesmo um contrato com uma equipa importante no meio, a For The Win Esports.



O talento estava lá, mas acabou por deixar os videojogos para trás. "Hoje em dia, numa fase final de um torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já se ganha um prémio monetário considerável, mas na altura em que eu jogava era preciso chegar, no mínimo, a umas meias-finais. Tinha 20 anos, comecei a viver sozinho e o rendimento que tirava do FIFA não era suficiente. Depois, com o passar do tempo perdi alguma bagagem competitiva, também porque trabalhava oito horas por dia na restauração, e decidi abandonar. Ia aos torneios e não conseguia ganhar e, por isso, preferi dar um passo atrás. Foi frustrante mas consegui superar", conta à SÁBADO Nuno Barateli, de 24 anos, que mais tarde viria a tornar-se um dos primeiros treinadores da Seleção Nacional de FIFA. Hoje, colabora com a FPF como caster de torneios, uma espécie de apresentador dos eventos.

No futebol virtual, como no real, é muito difícil manter um nível elevado. Muitos sonham ser profissionais, mas nem todos conseguem atingir o topo e é comum decidirem largar os comandos mais cedo.