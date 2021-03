Violência doméstica nas classes altas: 'Ele transfigurava-se como um monstro'

A primeira tareia que Isabel Aguiar Branco levou do marido foi na lua de mel, na ilha de Creta, na Grécia, com ela grávida de oito meses. "O clima estava tenso desde o dia anterior e eu até jantei sozinha. De manhã, íamos dar uma volta à ilha mas não me sentia bem e quis ficar deitada. Ele insistiu para me levantar, puxou-me pelos pés, atirou-me para o chão, deu-me bofetadas, murros, imobilizou-me na cama, prendeu-me no quarto, tudo. Fiquei com a cara desfigurada e quando comecei a fazer as malas para me vir embora mudou o registo, pediu desculpa e implorou-me para ficar. O trauma foi tal que não me lembro da viagem de regresso", conta à SÁBADO, a advogada, de 54 anos, do Porto.



Discussões imprevisíveis, gritos e insultos

Já em Portugal, como estava quase a ter o bebé, fez "um esforço mental e emocional" até ao filho nascer para depois pensar bem na estratégia para se ver livre do marido com o mínimo de consequências para a criança. "Para mim, o casamento tinha acabado na lua de mel, mas andei mais de três anos a gerir tudo. Fi-lo acreditar que me tinha fotografado com marcas, que apresentei queixa dele na Grécia e que, se ele me voltasse a tocar, essas provas seriam utilizadas. Como era cobarde, tinha medo. Eu desprezava-o, na tentativa de o desgastar para ver se saía de casa, que era minha. Só que ele percebia isso e deixava-se ficar".



O marido não tornou a bater-lhe mas agredia-a com palavras, frequentemente. Dizia-lhe coisas num tom ameaçador e insultava-a. "As discussões eram desencadeadas por qualquer motivo, à mais pequena contrariedade desatava aos gritos, era imprevisível. Só o facto de eu ser apoiante do Bloco de Esquerda, e ele de direita, servia para me afrontar. Metia disparates na cabeça, que nem eram ciúmes. Por exemplo, o crash do BPP, em que a mãe dele perdeu milhões, era culpa minha. Um dia, estávamos os três no carro a passar na ponte do Freixo, quando ele, irritado, carregou tanto no acelerador que eu pensei que íamos parar lá abaixo. Ele queria que eu sentisse medo, tinha prazer nisso. A partir daí, sempre que saíamos de carro era eu que conduzia". Isabel revela também que pagava as despesas todas da casa, que o marido tentava controlar as contas dela e que viveu às suas custas apesar de a família dele ter muito dinheiro – "mais uma característica dos psicopatas, que é aproveitarem-se dos outros", diz.