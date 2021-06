Rita Marrafa de Carvalho denuncia bodyshaming vivido numa relação

De "este queixinho duplo fofo" a "tenho nojo de banhas". As frases que Rita Marrafa de Carvalho expôs num texto no seu perfil de Facebook, esta sexta-feira, vão do mais condescente às mais humilhantes considerações. A jornalista contou a história de uma relação com alguém que considera bully e afirma que partilha a sua experiência por si e "por todas as mulheres".