Chegaram a Portugal de barco, com um herdeiro clandestino a bordo. Um deles, feito conde por um Rei, foi o homem mais rico do País, dono de palácios, de bancos e da Carris, e uma das primeiras pessoas a ter telefone em Lisboa. Casaram com Roquettes e Mello Breyners, sobreviveram a cenas de pancadaria e a um assassinato. São, hoje, perto de três mil, mas a fortuna original desapareceu.