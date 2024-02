João, o Roquette “esquecido” em São Paulo

Saiu de Portugal aos 19 anos, no dia em que uma das irmãs casou, com destino ao Brasil – de onde não voltou mais. Fez brindes para a Kellogg’s, vendeu acessórios de carros, lidera uma das 20 maiores importadoras de vinho do País.

Era um livro pequeno, com cerca de 20 páginas, uma espécie de tudo o que precisa de saber sobre vinhos. João Roquette comprou dois exemplares e memorizou as perguntas e as respostas. “No início, não percebia nada de vinhos. Então comprei esse livro e a minha mulher punha-me a decorá-lo para eu ter o mínimo do que falar nos eventos. Fazia um brilharete, enganava superbem”, conta divertido enquanto lembra os primeiros tempos da Qualimpor, quando o irmão mais velho, José Roquette, antigo presidente do Sporting, o desafiou a vender os vinhos do Esporão no Brasil. Hoje, 29 anos depois, e a partir de um open space na zona sul de São Paulo, o empresário lidera uma das 20 maiores importadoras de vinho do Brasil.