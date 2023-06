"Posso ser um menino”, perguntou Page aos 6 anos. A mãe desvalorizou o episódio: “Não, querida, não podes, tu és uma menina.” E acrescentou: “Mas podes fazer tudo o que um menino faz.” Elliot Page, que nasceu Ellen Page a 21 de fevereiro de 1987 e que se tornou famosa aos 20 anos, quando foi nomeada para um Óscar por Juno, decidiu contar a sua história em Pageboy. Um retrato cru, sem esconder nada, onde fala das dificuldades com a família e com a indústria do cinema.