Ferreira Pinto Basto: A família que revolucionou Portugal

Figuram entre os “donos” do País por causa da longa dinastia comercial e industrial que construíram. O patriarca nasce no século XVIII, mas, da política aos negócios, os seus descendentes estão por todo o lado e instalam-se nos mais prestigiados cargos públicos. Fazem revoluções, tomam os monopólios do tabaco e do vinho, têm de tudo e negoceiam quase tudo. Financiam governos e até vendem navios de guerra. Trouxeram o futebol e o ténis para Portugal e aqui instalaram, há 200 anos, a mais importante fábrica de porcelanas da Península Ibérica – a Vista Alegre.