A última acrobacia nas alturas de Remi "Enigma"

Remi Lucidi, de 30 anos, publicava várias selfies captadas no topo de edifícios. Morreu em Hong Kong, numa queda. Em 2022, escalou a Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

Luana Augusto com Leonor Riso

Luana Augusto com Leonor Riso

As mais lidas

Remi Lucidi, francês conhecido nas redes sociais como Remi "Enigma" por subir a edifícios muito altos para tirar selfies, morreu na passada quinta-feira, 27 de julho, em Hong Kong. Acredita-se que o homem de 30 anos terá caído de um edifício de 68 andares, enquanto tentava captar imagens.



Remi Enigma/Instagram

A polícia local disse que o corpo foi encontrado num pátio de um bloco de apartamentos. Ao que tudo indica, o aventureiro terá avisado o segurança de um dos edifícios que ia visitar um amigo ao 40º andar, em vez disso, deslocou-se até ao 68º.

Não tendo sido encontrado qualquer bilhete de suicídio, as autoridades de Hong Kong acreditam que o homem terá ficado preso durante uma das suas experiências. Por volta das 19h30 locais de quinta-feira, o homem terá ainda feito um pedido de ajuda para tentar entrar através de uma janela do apartamento, mas acabou por cair. Segundo a empregada de limpeza que o viu, receou que fosse um ladrão e ignorou-o.

A polícia só soube do sucedido quando recebeu uma chamada da segurança, por ter sido reportada uma fuga de gás. Quando chegaram ao local, depararam-se com o corpo no exterior. Crê-se que durante a queda, Remi Lucidi danificou uma conduta.





View this post on Instagram A post shared by ???? ?????? (@remnigma)

A sua identidade só foi conhecida quando as autoridades descobriram um cartão de identificação francês, bem como uma câmara desportiva com imagens antigas de desportos radicais.

"Remi Enigma" já contava com 25 mil seguidores no Instagram. O ano passado escalou a Ponte 25 de Abril, em Lisboa. A última fotografia partilhada é a de uma paisagem urbana em Hong Kong.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???? ?????? (@remnigma)