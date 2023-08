Família do capitão Tom Moore quis construir um spa na sua fundação (mas foi recusado)

Tom Moore foi um militar e filantropo britânico, reconhecido no Reino Unido como um herói nacional e até nomeado cavaleiro pela rainha Isabel II. Em fevereiro de 2021 morreu, semanas antes de celebrar o 101º aniversário, e a sua família decidiu abrir uma fundação em seu nome que agora está envolvida em polémica por causa de um spa.







Capitão Tom Moore

De acordo com a Sky News, Hannah Ingram-Moore - filha do ex-militar - recebeu permissão para, em 2021, iniciar a construção da Captain Tom Foundation num terreno da família em Bedfordshire com o objetivo de "unir a Fundação com as suas obras de caridade".Um ano mais tarde, pediu uma alteração do projeto de forma a incluir um edifício maior com uma piscina. As autoridades acabaram por recusar, mas a família ignorou e construiu à mesma o spa que, agora, terá de ser demolido.As autoridades alegam que o edifício em causa apresenta "diferenças significativas" em relação ao resto do projeto e que tem um "tamanho e uma escala não autorizada" representando um "impacto adverso nos vizinhos".Já a família de Tom Moore garante que vai recorrer da decisão uma vez que considera não ter feito "nada de errado".A fundação do falecido veterano está ainda a ser investigada na sequência de suspeitas de má gestão de donativos, razão que levou a que - desde que o caso foi tornado público - deixasse de receber doações.