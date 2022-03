Quatro pessoas da mesma família morrem ao atirarem-se de varanda na Suíça

Quatro membros de uma família francesa morreram na passada quinta-feira após terem saltado da varanda do sétimo andar de um apartamento em Montreux, na Suíça. De acordo com a polícia local, as vítimas são um homem de 40 anos, uma mulher de 41 anos, a sua gémea e a filha do casal, com oito anos. O outro filho, um jovem de 15 anos, sobreviveu à tragédia e encontra-se em coma, em situação estável.