A mulher das selfies mais vertiginosas

Começou a trepar a telhados para não se aborrecer e acabou a escalar arranha-céus de 600 metros com saltos altos. À avó, Angela Nikolau diz que as fotos são montagem.

Tudo começou num certame de plantas ornamentais no centro de exposições de Moscovo, há cerca de 10 anos. Angela Nikolau tinha ido com a mãe e estava muito aborrecida. "Disse-lhe que ia à casa de banho, mas saí do edifício e subi umas escadas até ao telhado. Gostei logo da sensação e da paisagem vista lá de cima", diz à SÁBADO. A mãe não desconfiou mas, quando regressou à exposição, Angela tinha os olhos a brilhar e a cabeça cheia de novas ideias.