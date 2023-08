É suposto serem os melhores dias do ano, mas podem não corresponder às expectativas, consoante as dinâmicas familiares. A psicóloga Cláudia Mota Coelho explica.

Esperamos o ano inteiro pelas férias, com a expectativa de relaxar e de ter tempo de qualidade em família. Mas esse período nem sempre corresponde ao que idealizámos, seja nas Maldivas, nas praias do Algarve ou na aldeia, em casa da avó. "As férias são momentos importantes se forem bons. Deixam às crianças memórias muito aconchegantes, que mais tarde terão uma função quase antidepressiva", explica à SÁBADO Cláudia Mota Coelho, psicóloga clínica e professora no Instituto Universitário de Ciências da Saúde.