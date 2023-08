Influencer vegan morre à "fome” devido a dieta à base de fruta

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Zhanna Samsonova, uma influencer vegan de 39 anos, terá morrido "de fome", no passado sábado, devido à sua dieta à base de fruta e legumes. A informação foi avançada pelos familiares e até ao momento ainda não foi confirmada.







Zhanna D'art/Instagram

A russa, que vivia atualmente na Tailândia, também dizia não beber água há seis anos. Quando aconselhada pelos amigos a receber tratamento médico, rejeitou a tentativa de ajuda, de acordo com as informações divulgadas pelos meios de comunicação locais.Segundo a mãe disse a um jornal russo, Samsonova terá morrido de uma "infecção parecida com a cólera" agravada pela sua dieta restritiva.Apesar de nos últimos momentos de vida ter ficado acamada e com dificuldades em andar, a verdade é que os problemas de saúde já se vinham a sentir meses antes de ter morrido.

"Ela no Sri Lanka já parecia exausta e com as pernas inchadas. Quando a vi em Phuket (Tailândia) fiquei aterrorizado", contou um amigo a meios de comunicação russos.

Segundo um vizinho, o que compensava o seu estado eram "os olhos alegres e o seu lindo cabelo", mas ainda assim sempre teve receio de a encontrar morta. "Temia encontrar o seu corpo sem vida pela manhã", disse.

Originária da Rússia, "Zhanna D’art" era conhecida nas redes sociais por aconselhar os seus 10 mil seguidores a aderirem a uma dieta vegana crua.