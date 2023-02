Banksy marca Dia dos Namorados com alusão a violência doméstica

O artista de rua britânico Bansky tem um novo mural onde é possível ver uma dona de casa típica da década de 1950 com um olho inchado a empurrar um homem para dentro de uma arca congeladora abandonada. Esta obra foi anunciada para marcar o Dia dos Namorados e poucas horas depois a arca acabou por ser removida.



A obra foi intitulada de "rímel do Dia dos Namorados", dá destaque à violência doméstica e encontra-se na cidade de Margate, no leste de Inglaterra.





Existem muito poucas informações sobre o trabalho de Banksy mas as obras costumam ser desenvolvidas em lugares públicos durante a noite e posteriormente partilhadas nas redes sociais. Terá sido pintada no domingo à noite.Esta terça-feira, enquanto o artista Pete Brown - que viajou de Bath - estava no local a pintar o prédio e a rua (tendo apanhado muitos curiosos que se deslocaram para ver a obra de Bansky), "um camião municipal apareceu" e a arca congeladora foi removida, contou nas suas rede sociais e a jornais locais.O conselho distrital de Thanet afirmou que o graffiti tinha sido pintado na parede de uma propriedade privada e que o frigorífico tinha sido removido pelas autoridades, uma vez que podia pôr em perigo a segurança pública e se encontrava abandonado num terreno público. Num comunicado foi ainda referido: "Vamos entrar em contacto com o proprietário do prédio para discutir as opções para preservar a obra de arte para o distrito."