Letras e descanso num alojamento premiado no Alentejo

04 de novembro Joana Fonseca com Leonor Riso

As mais lidas GPS

De Lisboa à Praça da República, em Cabrela, leva-se pouco mais de uma hora. A Nacional 2 rasga caminho ali bem perto, levando a maior parte da circulação a Montemor-o-Novo. As bifanas de Vendas Novas são há anos um argumento de peso para deixar a autoestrada. E se Cabrela, lugar de fachadas brancas e rodapés azuis, não é o centro do Alentejo, a verdade é que foi capital nacional da filhós em 2019 e em 2020 viu uma comunidade começar a reinventar-se com a chegada de sangue novo.