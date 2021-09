Ó Balcão: o Ribatejo em ponto rebuçado

Quando entramos no renovado Ó Balcão, em Santarém, começamos a entender o porquê de Rodrigo Castelo afirmar que a “taberna” caiu do nome do restaurante. O tom esverdeado das paredes é acolhedor; a garrafeira, que emoldura a abertura para o interior da cozinha, harmoniza as vistas. Da antiga taberna, restam os azulejos coloridos do balcão e o mosaico verde que ladeia todo o interior.