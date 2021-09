Petiscos, DJ sets e cocktails no coração do Porto

Integrado no InterContinental, mas com uma entrada independente do hotel, o Pátio das Cardosas Terrace & Lounge é o novo espaço de verão da cidade do Porto. Descubra uma carta de snacks que inclui petinga frita.

Nos dias que correm, é essencial ter esplanada. No caso do Astória, restaurante do InterContinental Porto, as mesas ao ar livre não são uma novidade, o problema é que ficavam viradas para os Aliados, bem perto da Estação de São Bento. O que na teoria parecia uma ideia excelente revelava-se o caos: carros e transportes a passar a toda a hora, barulho de obras, calor do alcatrão… por muito boa que pudesse ser a refeição, a vontade de a repetir em tais condições morria nos primeiros cinco minutos à mesa.