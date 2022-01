As mais lidas GPS

Até 18 de janeiro, o JNcQUOI Avenida terá um menu especial com pratos icónicos do restaurante localizado em Vila Nova de Milfontes.

O interior do JNcQUOI Avenida, na Avenida da Liberdade, em Lisboa JNcQUOI

A Tasca do Celso, um dos restaurantes mais conhecidos de Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina, vai instalar-se no no restaurante JNcQUOI Avenida, em Lisboa, durante uma semana, até 18 de janeiro.