Wyndham Grand Algarve: luxo em família

Não é difícil lá chegar. O Wyndham Grand Algarve fica em plena Quinta do Lago, na avenida que leva o nome do homem que sonhou com este empreendimento de luxo no Sul de Portugal. O problema é de lá sair, deixar para trás o sossego, a cama que parece ter íman, os passeios na praia, a Ria Formosa, a piscina, o golfe, o spa e os sorrisos de quem lá trabalha.