Com a época das vindimas à porta há quem opte por visitar adegas, levando consigo os mais novos. E os espaços que a SÁBADO selecionou mostram como esta pode ser uma visita visualmente muito interessante.

Conheça as adegas mais instagramáveis de Portugal

Com a chegada do verão, sinónimo de férias, muitos portugueses aproveitam o calor da forma mais típica: a apanhar sol numa praia. No entanto, há também quem opte por explorar outras formas de divertimento, como por exemplo, visitar uma adega de vinhos.