Quem é a mulher que processou o príncipe André?

No processo que deu entrada esta segunda-feira nos tribunais de Nova Iorque, Giuffre alega ter sido levada a manter relações sexuais com o príncipe André como consequência de "ameaças explícitas ou implícitas do próprio, de Jeffrey Epstein e de Ghislaine Maxwell".



Virginia Giuffre conheceu Maxwell em 2000 quando trabalhava como assistente de spa no Mar-a-Lago Club, o resort de Donald Trump na Flórida. Tinha 17 anos quando Maxwell a abordou com uma proposta de trabalho: ser a massagista de Epstein. O casal começou então uma operação de charme e a prepará-la para, julgava Giuffre, tornar-se uma terapeuta profissional.



Após algumas viagens com Epstein e amigos em que lhes terá prestado não só massagens mas também "serviços sexuais", Giuffre alega que foi traficada para o príncipe André, com quem terá tido relações sexuais por três ocasiões: numa viagem a Londres em 2001 quando tinha 17 anos, pela qual recebeu 15 mil dólares (aproximadamente 13 mil euros), mais tarde em Nova Iorque e ainda em Little Saint James, uma pequena ilha privada nas Ilhas Virgens.