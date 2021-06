10 roteiros para relaxar no Alentejo e Algarve

Começámos no Alentejo, com uma roteiro pelos novos restaurantes dos chefs que deixaram a cidade e rumaram à costa vicentina para marcar a diferença, abrirndo restaurantes de autor, com produtos locais, e mesmo de comida influenciada por viagens pelo mundo.



Chefs como Ana Moura, com caminhos feitos pelas cozinhas das grandes cidades, em alta cozinha, e até em Estrelas Michelin, que trocaram a vida urbana por projetos novos na Alentejo, onde instalaram cozinhas inovadoras em pequenas aldeias, criaram pontos de passagem obrigatória em roteiros gastronómicos e, pouco a pouco, vão transformando estes lugares para além dos restaurantes.





Apontando o GPS para o Baixo Alentejo, em direcção a Castro Verde, damos com as extensas estepes cerealíferas que pertencem à Reserva da Biosfera da UNESCO. É a primeira paragem de um roteiro que nos vai levar por locais classificados de Património Mundial da UNESCO, como Serpa, Alcáçovas, Vidigueira (em vias de ser), Évora e Estremoz.