Os chefs que estão a ocupar a Costa Vicentina

A arma infalível em Porto Covo é a grelha. Quem entra no Lamelas, restaurante acabado de abrir por Ana Moura na antiga vila piscatória, olha para a imaculada grelha da varanda e felicita-a por aquele bem de valor que, dizem-lhe, garante uma casa cheia. "O meu desafio é não acender a grelha o verão todo", diz, pondo os pontos nos ís. Chegou a Porto Covo porque queria "ter um restaurante que acrescentasse alguma coisa" e "em Lisboa é difícil ser diferente". No seu caso, isso significa uma cozinha de tacho alentejana remisturada pelas suas passagens por Espanha e pelo fine dining. Nada de grelha.



Como Ana Moura, outros chefs com caminhos feitos pelas cozinhas das grandes cidades, em alta cozinha, e até em Estrelas Michelin, trocaram os restaurantes urbanos por projetos novos na Costa Vicentina. Instalam cozinhas inovadoras em pequenas aldeias, criam pontos de passagem obrigatória em roteiros gastronómicos e, pouco a pouco, vão transformando estes lugares para além dos restaurantes.



Mais stressada do que nunca

O Lamelas é um nome com o seu feminismo. Na economia bacoca dos nomes de família, uma descendência só de mulheres não perpetua o apelido da família. "Eu quis dizer ‘não’. Eu também posso ser a Lamelas", explica Ana Moura. O seu avô era muito conhecido em Porto Covo e a cozinheira cresceu nestas ruas, nas férias de verão - o bar da Tasca do Chico, no andar inferior, era um dos seus sítios de adolescência. Agora é o seu restaurante, com vista para o porto de pesca e com uma carta recheada pela região: "Quero um restaurante que seja de Porto Covo", resume.