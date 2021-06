Algarve na crista da onda

Surf e bodyboard

Não é por acaso que o paraíso dos surfistas é também o ponto mais ocidental do continente: as praias mais indicadas para a modalidade estão viradas a Oeste, expostas às maiores ondas do Atlântico. Comece em Aljezur, na Arrifana, ou na praia do Amado, na Carrapateira. Mais perto de Vila do Bispo estão as praias siamesas do Castelejo e da Cordoama. Em Sagres, experimente o Beliche ou o Tonel, e um pouco mais para dentro, o Zavial ou a Ingrina, na Raposeira. Em Lagos, a Meia Praia e o Porto de Mós são as mais indicadas; em Portimão, a praia da Rocha dá-lhe espaço nas ondas, assim como a praia da Falésia, em Vilamoura.