As melhores provas de vinhos no Alentejo

De Estremoz a Monsaraz

A Adega Vila Santa, em Estremoz, é o templo de João Portugal Ramos, enólogo aclamado, que aqui oferece experiências que vão da simples visita à adega e às caves com prova (desde €17,50) aos almoços vínicos (€55). É um dia tão bem passado como o que proporciona a Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz. Com visita e provas a partir de €15, tem no restaurante uma cozinha de terroir, para degustar lentamente, que é servida em cinco ou sete momentos (€50 e €65, com reserva 72 horas antes), acrescendo €15 com harmonização de vinhos sublimes. Para dormir, eleja a Herdade de São Lourenço do Barrocal, hotel rural de luxo com provas de vinhos, bares, restaurantes, spa, piscina e magnífica adega com traço do arquiteto Souto de Moura.