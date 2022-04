Ucrânia: EUA começaram a treinar militares ucranianos na Alemanha

Os Estados Unidos iniciaram na Alemanha a formação militar às forças ucranianas, para que estas aprendam a manusear o equipamento de combate que Washington está a enviar para Kiev, divulgou hoje o Departamento de Defesa (Pentágono) norte-americano.







REUTERS/Ueslei Marcelino

Os militares ucranianos estão a receber formação sobre o uso de veículos blindados e sistemas de radar que os norte-americanos anunciaram recentemente que estão a transportar para a Ucrânia, referiu o porta-voz do Pentágono, John Kirby.A mesma fonte especificou que os soldados ucranianos estão a aprender a usar as armas Howitzer, que são fornecidas pelo governo dos EUA ao abrigo dos pacotes de assistência militar."Este novo esforço de treino na Alemanha e em outros locais da Europa é um apoio direto aos recentes pacotes de assistência à segurança dos EUA, projetados para ajudar a Ucrânia a vencer as suas batalhas hoje e a fortalecer a força para o futuro", realçou Kirby.O porta-voz do Pentágono sublinhou que os norte-americanos estão atualmente a dar formação às forças ucranianas em "três locais" na Europa, fora do território ucraniano, sendo um deles a Alemanha."Esses lugares podem mudar com o tempo. Podemos mudar para outros diferentes ou adicionar mais alguns. Não sabemos", adiantou.John Kirby lembrou que a formação militar às forças ucranianas não é novo e que, de facto, os EUA têm promovido treino a estas tropas há oito anos.O Presidente dos EUA, Joe Biden pediu na quinta-feira ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares (cerca de 31 mil milhões de euros) para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa.Na proposta apresentada - que a Casa Branca quer que sirva para apoiar as necessidades da Ucrânia durante cinco meses -- inclui mais de 20 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil milhões de euros) em assistência militar a Kiev e para reforço da Defesa dos países vizinhos.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou cerca de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A ofensiva militar causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,4 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.