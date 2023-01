Trotinetes em Lisboa vão ter estacionamento próprio e limites de velocidade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As trotinetes em Lisboa vão ter pontos de estacionamento próprios obrigatórios e um limite de velocidade de 20 quilómetros por hora, segundo um acordo que a Câmara Municipal e os cinco operadores na cidade assinaram hoje.







Além destas duas medidas, para organizar o tráfego de trotinetes na cidade, a autarquia e os operadores acordaram ainda um contingente máximo de veículos em circulação, que será de 1.500 por operador no inverno e que poderá ir até aos 1.750 na primavera e no verão.Estas medidas podem ser adotadas a partir de hoje, mas os operadores têm 60 dias para se adaptarem.O protocolo foi assinado pelo presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), e representantes dos cinco operadores.Segundo o autarca, a Câmara de Lisboa vai criar 'hotspots' pela cidade e é aí que as trotinetes terão de ser estacionadas.Caso não o sejam, não será possível concluir a viagem e continuará a ser descontado pagamento através da aplicação.Operadores e autarquia acordaram ainda uma redução da velocidade máxima permitida para os 20 quilómetros/hora, embora Carlos Moedas gostasse de ter ido "muito mais longe" e que este limite "fosse um pouco mais baixo".Moedas apelou ainda ao Governo a delegação de competências nas autarquias para que possam ser responsáveis pelo licenciamento de trotinetes, o que atualmente não acontece."Tem de haver claramente, da parte do governo, a passagem destas competências para o presidente da Câmara. É urgente que as câmaras municipais tenham esse poder de licenciamento", disse.