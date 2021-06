Lojistas e moradores queixam-se da ciclovia na Almirante Reis. E as ambulâncias?

Desde que surgiu em junho de 2020, a ciclovia da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, foi alvo de críticas na imprensa e redes sociais por parte de moradores e comerciantes da zona, que denunciaram o aumento de acidentes, dificuldades no abastecimento dos seus negócios e o aumento do trânsito numa das vias principais da cidade. Em maio, a ciclovia foi alterada: em vez de uma pista com dois sentidos, foram criadas duas pistas com sentido único, uma de cada lado do separador central.



Mas além das lojas e residências, aquela via serve ainda vários hospitais. No raio de um quilómetro e ao longo da via, situam-se o Hospital da Estefânia, o Hospital de Santa Marta, o Hospital dos Capuchos e o Hospital de São José. De que forma é que a ciclovia afetou a circulação dos veículos de emergência hospitalar e de bombeiros? Este foi o tema de um vídeo publicado na página de Twitter da Câmara Municipal de Lisboa (CML), no dia 26 de maio. No vídeo de um minuto, um motorista de ambulância e um bombeiro elogiam as alterações na via, como por exemplo a troca dos sinalizadores (em vez de pilaretes, são agora mais baixos).





Contudo, o vídeo revela que, nas zonas da Avenida Almirante Reis onde existe só uma faixa de rodagem para os veículos, ambulâncias e carros de bombeiros têm que entrar na ciclovia, onde é suposto passarem ciclistas, para circular. O mesmo é mostrado neste vídeo do grupo Vizinhos de Arroios. Em abril, Luís Castro, coordenador do grupo, relatou ao jornal Inevitável ter visto um acidente com uma ambulância que se tentou desviar de pessoas que corriam na ciclovia.