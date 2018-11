O advogado Paulo Simão Caldas sofreu um traumatismo craniano e várias fracturas porque a sua trotinete ficou sem travões. Foi parar ao hospital e exige responsabilidades à empresa Lime e à CML.

No primeiro dia em que Paulo Simão Caldas, advogado de 57 anos, experimentou as trotinetes da Lime em Lisboa, partiu o braço, uma costela e fez um traumatismo craniano. "Vão morrer pessoas a andar de trotinete em Lisboa", avisa.



Tudo aconteceu na terceira viagem que fez de trotinete, no dia 18 de Outubro. Primeiro, fora para o emprego, percorrendo um trajecto entre o Campo Santana e a Rua Castilho. Chegado ao escritório, comentou com os colegas que a viagem "tinha sido de loucos", por lhe ser permitido andar no meio do trânsito. Cerca das 19 horas, foi de trotinete até ao Príncipe Real, e quando tentava voltar daqui para casa pela estrada, onde estes veículos podem circular, deu-se o acidente. Um acidente também foi o destino de um jornalista da SÁBADO, que foi experimentar estes novos brinquedos da cidade de Lisboa.



"Fiz a descida da rua Barata Salgueiro, entre o hotel Altis e o Montepio. Como é acentuada, experimentei logo o travão, junto ao volante. Mas os travões falharam. A trotinete nem afrouxava e comecei a ver carros", recorda Simão Caldas. "Não encontrei melhor solução do que travar com os sapatos de borracha. Quando toco no chão fui por ali fora a rebolar, enrolei-me com a trotinete. Fiquei inconsciente por momentos, e quando acordei, em estado de choque, pus a trotinete em cima do passeio, ainda tirei uma fotografia e desliguei a app."



Com a cara e a cabeça a sangrar, Paulo Simão Caldas, que defendeu o antigo espião João Luís no chamado processo das secretas, foi avistado por algumas pessoas que o tentaram ajudar. Uma delas pediu-lhe que não abandonasse o local. "Em estado de choque, eu só quis sair dali. Parei 100 metros à frente, na rua Alexandre Herculano. Telefonei à minha namorada que apareceu cinco minutos depois e me levou para casa", relata.



O advogado entraria nas urgências cerca das 21 horas. No hospital Santa Maria, confirmaram-lhe que tinha o braço partido em dois sítios – no úmero e no rádio -, um traumatismo craniano e uma fractura na quarta costela. Segundo a factura do hospital, a que a SÁBADO teve acesso, Paulo Simão Caldas só abandonou as instalações no dia seguinte. Foi medicado para as dores.



Hoje, lamenta não ter chamado a polícia após o acidente. "Era a primeira coisa que devia ter feito, para inspeccionarem que a trotinete não tinha travões", explica. "As trotinetes são um perigo para quem anda nelas e quem vai nos carros. Vejo pessoas a descer por aí abaixo e até me arrepio: ‘E se lhe falham os travões como me aconteceu?’. Os menores não podem andar mas quem mais usa as trotinetes são miúdos; às vezes anda mais do que uma pessoa na trotinete. E ninguém fiscaliza nada."



Agora, Paulo Simão Caldas está a tentar que a Lime, a empresa que presta este serviço, e a Câmara de Lisboa assumam responsabilidades. Mas não é fácil.



Lime não dá resposta a Paulo Simão Caldas

A Lime não tem sede em Portugal, e Paulo Simão Caldas teve que contactar a empresa por outras vias. No dia 23 de Outubro, Paulo Simão Caldas enviou um email à plataforma que disponibiliza as trotinetes, a Lime. Na mensagem a que a SÁBADO teve acesso, relata o acidente e faz o apelo: "Pretendo o vosso apoio e pretendo ser ressarcido dos meus danos, que são graves, pois perdi os sentidos e de seguida entrei em choque abandonando o local."



Oito horas depois, recebeu uma resposta automática. "Se sua consulta estiver relacionada a um erro do aplicativo ou do scooter, forneça as seguintes informações: captura de tela/vídeo do problema; versão do sistema operacional; data e hora da emissão", lê-se. No dia 24, chegou outra mensagem, desta vez do endereço de uma funcionária, em que ela lhe pede para enviar várias informações a claims@li.me, com o assunto "Seu nome+sobrenome – reclamação". Foram pedidos dados pessoais, a data e "circunstância do ferimento", a placa da trotinete e três elementos opcionais: contactos de testemunhas, marca e modelo do veículo. Foram ainda pedidas "fotos do dano à propriedade ou ferimento". Paulo enviou tudo, menos a marca e modelo do veículo – algo que, alega, a Lime pode ter acesso por guardar as informações relativas à viagem.



Adicionou ainda o recibo do hospital e instruções para lidar com traumatismos cranianos que lhe foram dadas em Santa Maria. Ainda não obteve resposta.



De acordo com os termos e condições da Lime, "ao escolher usar um produto, [o utilizador] assume todas as responsabilidades e riscos por quaisquer lesões e/ou condições médicas". A trotinete não pode ser estacionada nas chamadas zonas vermelhas.



Câmara Municipal de Lisboa descarta responsabilidades

Paulo Simão Caldas contactou a autarquia de Lisboa. Por via telefónica, uma funcionária explicou-lhe que a Câmara não assume responsabilidades e apenas deu uma autorização administrativa para o estacionamento.



Foi encaminhado para o endereço de email municipe@cm-lisboa.pt e enviou, no dia 30, um email em que relata o acidente. "Contactada a Câmara Municipal de Lisboa para obter algum apoio na resolução deste grave sinistro apenas foi possível colher a informação de que a CML se limitou a autorizar o estacionamento dos referidos veículos não havendo qualquer regra ou conjunto de regras que regule o uso daqueles veículos ou que os submeta a qualquer verificação de segurança", escreve. Ainda não obteve resposta.



"Uma coisa que a Lime diz nas regras básicas de segurança é que não se deve fazer downhill. Como é que se inserem trotinetes numa cidade como Lisboa, com subidas e descidas?", questiona Paulo Simão Caldas.



Contactada pela SÁBADO, a Câmara de Lisboa rejeita a ideia de ter trazido para a cidade a novidade das trotinetes. ". "O serviço é operado e gerido por uma empresa privada, com atividade em vários países, sendo essa a única entidade responsável pela utilização do mesmo", referiu o Departamento de Comunicação. Daí que, segundo a mesma fonte, "a CML não responde por acidentes com veículos de utilização privada que operem na cidade, sejam eles carros individuais, de aluguer, táxis ou outros veiculados partilhados ou de utilização privada. Para todas essas actividades existem seguros de responsabilidade civil".



A Câmara remete para as polícias a fiscalização da actividade das trotinetes: "A utilização deste tipo de veículos está enquadrada no Código da Estrada e compete às autoridades competentes, ou seja, às entidades policiais, a fiscalização da mesma. O licenciamento da CML é ao nível de espaço público".



A SÁBADO também contactou a empresa que presta o serviço, aguardando uma resposta.