Sindicato dos médicos "rejeita em absoluto" mediador para as negociações

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vai apresentar uma contraproposta sobre a valorização da carreira na próxima semana ao Ministério da Saúde e manifestou-se contra um mediador para conduzir as negociações com o Governo.







Manuel de Almeida/Lusa

"Na próxima semana, estaremos em condições de fazer essa contraproposta. O processo está muito difícil e não vamos desconvocar a greve" de um mês que os médicos de família estão a fazer às horas extraordinárias, adiantou à Lusa o secretário-geral do SIM, após mais uma ronda negocial com o Governo.Segundo Jorge Roque da Cunha, o sindicato também vai manter a greve dos médicos marcada para 9 e 10 de agosto nos hospitais e centros de saúde da região Centro.Após a reunião conjunta de hoje, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) defendeu um mediador independente e externo, alegando o "impasse" em que se encontram as negociações que decorrem desde 2022, mas o SIM rejeitou essa possibilidade."Essa figura não faz qualquer sentido", salientou Roque da Cunha, ao considerar que o Governo está "legitimamente mandatado pelo povo português para negociar" e que o SIM não sente que tenha "qualquer capacidade diminuída para solicitar a uma terceira entidade para fazer parte do processo negocial"."Rejeitamos em absoluto essa ideia que respeitamos, mas não só não tem qualquer enquadramento jurídico, como não faz qualquer sentido politicamente", considerou o dirigente sindical.De acordo com Roque da Cunha, a ronda negocial de hoje serviu para o sindical "alertar para um conjunto de situações inaceitáveis" na proposta que o ministério enviou na quinta-feira aos sindicatos, como é o caso do aumento de "1,6% dos salários dos médicos", quando perderam "20% do poder de compra" nos últimos 10 anos.Já quanto à proposta de dedicação plena, o secretário-geral do SIM alertou que assenta "num conjunto de pressupostos que são exigidos e acabam por aumentar a carga de trabalho", caso do limite das 300 horas extraordinárias anuais, o dobro das que vigoram atualmente.Como aspeto "positivo" da reunião de hoje, Roque da Cunha adiantou que o Governo aceitou um "conjunto de sugestões que garante que não há perda de vencimento" para os médicos das Unidades de Saúde Familiar.Segundo o Ministério da Saúde, as propostas enviadas aos sindicatos representam um aumento de 24% da massa salarial dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.De acordo com o ministério de Manuel Pizarro, os médicos que integrarem a dedicação plena terão um horário de 35 horas semanais, a que acrescem mais cinco horas de trabalho por semana, e um aumento salarial que corresponde a dois níveis remuneratórios, a que acresce um suplemento previsto nesse novo regime de 20%.Nos cuidados de saúde primários, a proposta do Governo prevê um aumento de remuneração até 10% para os médicos já integrados nas USF modelo B e um aumento de cerca de 60% para os médicos das USF modelo A ou das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) que transitem para modelo B.Estão agendadas duas reuniões para 09 de agosto, uma focada no decreto-lei que permitirá a generalização das USF modelo B e outra da mesa negocial.O protocolo negocial assinado em 2022 entre os sindicatos e o Governo previa inicialmente que as negociações ficassem concluídas até final de junho, mas, com a reunião realizada hoje, já foram realizados mais quatro encontros desde então.