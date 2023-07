Bombeiros conseguem controlar grandes incêndios florestais na Grécia

Os bombeiros conseguiram controlar os incêndios florestais no centro da Grécia e nas ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia, que destruíram dezenas de milhares de hectares de floresta desde a semana passada, informaram esta sexta-feira as autoridades gregas.







White Helmets/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Pela primeira vez, após dez dias de combate às chamas, a situação em Rodes, no leste do Mar Egeu, está sob controlo graças aos esforços de cerca de 300 bombeiros e milhares de voluntários que apagaram pequenos focos de incêndio.Desde o início da manhã de hoje, cinco aviões e um helicóptero começaram a realizar operações na área.Este grande incêndio queimou mais de 16.000 hectares de floresta e obrigou à retirada de vários milhares de pessoas no último fim de semana, incluindo 7.000 turistas.O incêndio também queimou dezenas de casas e provocou a morte e o desaparecimento de um número ainda não quantificado de animais.O fogo que deflagrou na quarta-feira a sul da cidade de Volos, no centro da Grécia, também já foi controlado pelos bombeiros.Na quinta-feira, as chamas atingiram um depósito de munições da Força Aérea grega, onde estavam armazenados mísseis, bombas e armas de caças F-16, causando fortes explosões e obrigando à retirada de milhares de pessoas da área.A onda de choque provocada pela explosão foi sentida a dezenas de metros de distância, partindo as janelas de vários prédios na cidade vizinha de Nea Anchialos.Centenas de pessoas, entre idosos com problemas de mobilidade e pais com bebés de colo, tiveram de deixar esta localidade por via marítima.Também estão controlados os incêndios nas ilhas de Corfu, no nordeste do país, e na ilha de Eubeia, a nordeste de Atenas.Segundo o ministro da Proteção Civil e da Crise Climática, Vasilis Kikilias, entre 17 e 27 de julho, foram declarados um total de 594 incêndios na Grécia.Cinco pessoas morreram nos incêndios, incluindo dois pilotos de um avião que se despenhou em Eubeia, na terça-feira, quando estava a realizar uma operação de combate aos fogos.Fortes ventos do norte atingiram o sudeste da Europa na quinta-feira, o que abrandou os efeitos da onda de calor que tem atingido a Grécia nas últimas três semanas, com o registo de temperaturas máximas na ordem dos 46,4 graus, um recorde no país.No entanto, o risco de incêndios mantém-se elevado nos próximos dias, devido à seca e aos fortes ventos que atingirão algumas zonas do país, segundo as autoridades gregas.Também na Croácia, cerca de 150 bombeiros lutam desde quinta-feira à noite contra um incêndio florestal na ilha de Ciovo, próximo de Split, que já destruiu cerca de 400 hectares de floresta, olivais e arbustos.Conforme relatado hoje pelas autoridades locais, os fortes ventos na área podem complicar o combate às chamas nos próximos dias. Apoiados por meios aéreos, os bombeiros conseguiram, por enquanto, impedir que o fogo atingisse áreas povoadas da ilha.O incêndio de Ciovo ocorreu alguns dias depois de um outro ter lavrado mais ao sul, perto da cidade histórica de Dubrovnik, o principal destino turístico do país.Antes de ser extinto na quarta-feira, este incêndio esteve a cerca de 12 quilómetros de Dubrovnik, conhecida como a "Pérola do Adriático", cidade que recebe anualmente mais de um milhão de turistas de todo o mundo.