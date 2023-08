Quem fica a ganhar com a alteração nas Unidades de Saúde Familiar?

O anúncio foi feito ainda antes do verão. A 28 de junho, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro anunciou uma espécie de uniformização de todas as Unidades de Saúde Familiar (USF). Explicação: atualmente, nos Cuidados de Saúde Primários, existem três modalidades de centros de saúde, as chamadas Unidades Cuidados de Saúde Personalizadas (os tradicionais centros de saúde); as USF de modelo A e as de modelo B. Nestas últimas, a remuneração dos profissionais está associada ao seu desempenho. "O que vamos fazer é transformar todas as USF em USF com remuneração associada ao desempenho", anunciou Pizarro.