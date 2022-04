OE2022: O que se sabe da proposta do Governo que mantém linhas da anterior

O Orçamento do Estado para 2022, aprovado na terça-feira em Conselho de Ministros e cujas linhas gerais foram apresentadas aos partidos na segunda-feira, deverá trazer ligeiras alterações face ao cenário macroeconómico inscrito no Programa de Estabilidade 2022-2026.







TIAGO PETINGA/LUSA

De acordo com os partidos, o documento que será entregue esta quarta-feira no parlamento integra um corte na previsão do crescimento económico para abaixo de 5% este ano e uma revisão em alta da inflação para cerca de 4%.Segundo as declarações de elementos dos partidos presentes nas reuniões com o executivo deverá manter-se o objetivo do défice de 1,9% este ano.O primeiro-ministro, António Costa, frisou que a proposta do OE2022 será semelhante àquela que foi chumbada na Assembleia da República em outubro, mas irá integrar já o impacto da guerra na Ucrânia e medidas para mitigar o impacto da subida dos preços alimentares e da energia.O Governo terá a intenção de manter medidas previstas na proposta de outubro, como o desdobramento de escalões de IRS ou o aumento extraordinário das pensões.Eis alguns pontos essenciais do que se sabe sobre o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022):O cenário macroeconómico do OE2022 deverá incluir, para este ano, um corte do crescimento de 5% do Produto Interno Bruto (PIB), previsto no Programa de Estabilidade, que já significou uma revisão em baixa face aos 5,5% projetados em outubro.No final da reunião de apresentação das linhas gerais do documento com a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a equipa do Ministério das Finanças, o presidente do Chega, André Ventura, revelou que o ministro das Finanças, Fernando Medina, transmitiu que vai haver uma revisão do crescimento da economia portuguesa face ao documento entregue recentemente no parlamento.O número foi adiantado pelo presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo. À saída de uma reunião com o Governo no parlamento disse "que a variável de inflação que vai estar na base deste orçamento é de 4,0%". No Programa de Estabilidade 2022-2026, o Governo previa que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) atingisse 2,9% este ano e o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) de 3,3%.Segundo Cotrim de Figueiredo, o Governo prevê manter o objetivo do défice do orçamento em 1,9% do PIB para este ano, inscrito no Programa de Estabilidade.O Governo anunciou novas medidas de emergência direcionadas à contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares decorrente da situação de guerra na Ucrânia que estarão integradas no Orçamento, tais como a redução do ISP equivalente à redução do IVA para 13%, uma subvenção para apoiar o aumento dos custos com gás das empresas intensivas em energia e a isenção temporária do IVA dos fertilizantes e das rações e a redução do ISP sobre o gasóleo agrícola até ao final do ano, entre outras.O número de escalões de rendimento sujeito a IRS vai passar de sete para nove em 2022, com o novo terceiro escalão, entre 10.736 e os 15.216 euros, com uma taxa de 26,5%. Segundo a proposta de outubro, o 3.º escalão que abrangia até agora rendimentos anuais coletáveis superiores a 10.732 euros e até 20.322, que estava sujeito a uma taxa de 28,5%, foi dividido em dois novos escalões.É prolongado por mais dois anos o regime do IRS para permitir aos jovens beneficiarem de um desconto no imposto, alargando-o ainda ao trabalho independente e acabando com o limite de rendimento que atualmente existia. O Governo pretende ainda alargar até 2023 a vigência do Programa Regressar, que concede incentivos fiscais a emigrantes que queiram regressar a Portugal. A nível fiscal, falta saber o que acontece à medida anteriormente prevista de que as mais-valias mobiliárias obtidas com a venda de títulos detidos há menos de um ano passem a ser de englobamento obrigatório para quem tenha um rendimento coletável anual acima de 75.009 euros.A atualização extraordinária das pensões mais baixas estava prevista na proposta de OE2022 que foi chumbada no parlamento, tendo o Governo já garantido que a medida será executada com o novo orçamento e terá retroativos a janeiro. Na altura, após as negociações no parlamento sobre o OE2022 com o BE, PCP, PAN e PEV, o Governo comprometeu-se a aplicar o aumento extraordinário aos pensionistas que recebem até ao valor correspondente a 2,5 IAS, que em 2021 correspondia a 1.097 euros (e atualmente a 1.107,5 euros devido à atualização do IAS).O Governo propunha o alargamento faseado da majoração da dedução no IRS para crianças até aos três anos aplicável a partir do segundo filho, a crianças até aos seis anos de idade, prevendo em 2022 um aumento do valor da dedução de 600 para 750 euros e em 2023 um novo aumento de 750 para 900 euros.