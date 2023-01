Costa avisa que metro em Alcântara tem de estar concluído até 2026

O primeiro-ministro avisou esta sexta-feira que as obras para a extensão do metropolitano de Lisboa a Alcântara têm de cumprir o calendário do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estando concluídas até 31 de dezembro de 2026.





Esta advertência foi transmitida por António Costa na sessão comemorativa dos 75 anos do Metropolitano de Lisboa, no Terreiro do Paço, com a presença do presidente da Câmara, Carlos Moedas, e do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.Antes do ato simbólico do lançamento do concurso público para a extensão da linha vermelha do metro, entre a atual estação de São Sebastião e a futura estação terminal de Alcântara, o líder do executivo salientou a importância do cumprimento dos prazos inerentes ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."No âmbito e no calendário do PRR, esta obra ou está concluída até às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026, ou então teremos um sério problema para pagar esta obra. Como não queremos problemas, só temos uma coisa a fazer: Cumprir este calendário", reforçou.António Costa, que foi presidente da Câmara de Lisboa entre 2007 e 2015, referiu que "foi sempre ficando para trás" a existência de um serviço de metro na zona ocidental da cidade."Havia razões compreensíveis para isso, porque é mais difícil trabalhar num centro urbano já consolidado, é mais difícil vencer obstáculos físicos como o Vale de Alcântara e é mais difícil lidar com realidades geológicas complexas como o subsolo hidrológico", apontou.Depois, com Carlos Moedas a ouvi-lo, acentuou esta mensagem: "Finalmente, por decisão do Governo, a zona ocidental da cidade vai ser servida pelo metropolitano. É esse concurso que estamos hoje aqui a lançar para que no âmbito e no calendário do PRR esta obra seja realizada".