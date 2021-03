Conselho de Ministros é hoje dedicado às florestas e presidido pelo Presidente da República

O Conselho de Ministros dedicado às florestas vai ser hoje presidido pelo Presidente da República, prevendo-se a discussão do regime jurídico de arrendamento forçado e do Programa Nacional de Ação do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais.







Este será o quarto Conselho de Ministros dedicado às florestas realizado pela atual governação do PS, depois de avançar com o pacote legislativo da reforma da floresta em outubro de 2016, inclusive o cadastro e a proibição de novas plantações de eucalipto, com a apresentação da versão final em março de 2017 e, depois, uma terceira reunião em outubro de 2018, ainda que tenham sido apresentadas medidas avulsas em outros momentos.Neste Conselho de Ministros, a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acontece após convite do primeiro-ministro, António Costa, com o objetivo de "realçar as boas relações entre os dois órgãos de soberania e o espírito de cooperação institucional que existe entre ambos".Numa carta aberta dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) apelou a que "não promulgue automaticamente a legislação que vier a ser aprovada na reunião do Conselho de Ministros a que vai presidir, sem antes a avaliar devidamente, desencadeando consultas a especialistas e presidente da CAP".O presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, considerou expectável que na reunião seja aprovado o Programa de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR), assim como legislação que consagra o regime jurídico de arrendamento forçado.Neste âmbito, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) alertou para o "abismo da insustentabilidade" da floresta em Portugal, esperando que "nada seja legislado" sem que as organizações do setor sejam consultadas.A Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais (FNAPF) manifestou-se "muita satisfeita" com a realização de um Conselho de Ministros dedicado às florestas, mas tem "algumas reticências" sobre a possibilidade de "mais restrições legais", uma vez que desconhece quais os diplomas em discussão.De uma forma consensual, as associações de proprietários e de empresas florestais consideram que o setor das florestas tem sido encarado como sinónimo de incêndios por parte do poder político, sobretudo após a tragédia de 2017, defendendo que se deve apostar mais na prevenção, no planeamento e na gestão do que no investimento no combate aos fogos rurais.No âmbito da aprovação do PNGIFR, com a estratégia 2020-2030, em vigor desde junho de 2020, foi atribuída à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais a "elaboração do Programa Nacional de Ação e dos programas regionais a ele subordinados", bem como a monitorização da execução do PNGIFR, plano que "introduz um modelo inovador de governação do risco".Além do Programa Nacional de Ação do PNGIFR, o Conselho de Ministros deve aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado, após o parlamento o ter autorizado a legislar nesse sentido.De acordo com a proposta do Governo, o regime jurídico de arrendamento forçado visa "garantir a exequibilidade" das operações definidas para as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, zonas percorridas por incêndios com áreas superiores a 500 hectares, permitindo que o Estado se substitua ao papel dos proprietários.Em 28 de outubro, o Presidente da República promulgou o diploma que autoriza o Governo a aprovar o arrendamento forçado, alertando que o decreto-lei deve ser "muito rigoroso na fundamentação do instrumento utilizado, de forma a justificar o sacrifício de direitos fundamentais e de não sancionar cidadãos que não tenham tido sequer a oportunidade de defender os seus direitos".O diploma concede ao Governo autorização legislativa para alterar a lei n.º 31/2014, que estabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, permitindo estabelecer um regime jurídico de arrendamento forçado "nas situações em que os proprietários não manifestem a intenção de executar, voluntariamente, as intervenções apoiadas e previstas" em operações de gestão da paisagem, "a vigorar por um período de 25 anos, prorrogável, mediante fundamentação, por sucessivos períodos adicionais até ao limite máximo global de 50 anos".A Lusa questionou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela a pasta das florestas, sobre os diplomas legislativos que vão ser discutidos, mas foi recusada qualquer antecipação da agenda da reunião.Na segunda-feira, o jornal Público avançou que o Conselho de Ministro vai aprovar a criação de um prémio bianual para incentivar boas práticas florestais, com um valor de 50 mil euros, distinguindo projetos que, do ponto de vista técnico, científico e da comunicação, ajudem o país a melhorar as características da floresta.