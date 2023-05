Gestores liderados por Luís Santana preparam compra da Cofina Media

O administrador executivo da Cofina Media Luís Santana confirmou hoje à Lusa que, em conjunto com quadros da empresa, está a preparar um 'Management Buy Out' (MBO), garantindo que "em momento algum ficará refém de qualquer tipo de interesses".







João Cortesão/Cofina Media

A Cofina Media detém o Correio da Manhã, a CMTV, o Jornal de Negócios, Record e a, entre outros, e um MBO acontece quando uma empresa é comprada pelos seus gestores."Eu e um conjunto de quadros da Cofina Media estamos a preparar um 'Management Buy Out', que planeamos apresentar oportunamente ao acionista da empresa, com o qual não temos mantido qualquer tipo de negociações", afirmou Luís Santana, quando questionado pela Lusa sobre o tema."A independência que caracteriza os meios da Cofina Media é um valor de que a equipa não abdica, assegurando desta forma a sua sustentabilidade, garantindo aos portugueses que em momento algum ficará refém de qualquer tipo de interesses, sejam eles de âmbito político, económico, religioso ou desportivo", sublinhou Luís Santana.O administrador salientou que "a equipa tem um conhecimento profundo da Cofina Media, um projeto vencedor, credível e independente".A motivação "para esta operação passa pelo desenvolvimento do seu modelo de negócio, ao mesmo tempo que se garante a sua independência, pois entendemos que um projeto jornalístico só o é se for independente", asseverou Luís Santana.A equipa, prosseguiu, "está consciente de que haverá forças que se movem para prejudicar esta operação, o que não constitui uma surpresa, tendo em conta que há interesses nas sociedades atuais que se movimentam no sentido de reduzir ou anular os media independentes, corajosos e ao serviço dos leitores e da sociedade".Este projeto "assegurará o necessário financiamento junto, em primeiro lugar, dos promotores do MBO, mas também junto das instituições financeiras e de investidores nacionais idóneos e confortáveis com a independência dos media, único garante da credibilidade e do sucesso empresarial da Cofina Media", concluiu Luís Santana.