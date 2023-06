CMVM suspende negociação das ações da Cofina

A decisão do supervisor surge pouco tempo depois de ser noticiado que Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência do grupo de media.

A CMVM decidiu suspender as negociações das ações da Cofina. A decisão do supervisor surge pouco tempo depois de o Eco e o Jornal Económico terem noticiado que Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência do grupo de media.







"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações Cofina, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", pode ler-se na nota publicada no site do supervisor liderado por Luís Laginha de Sousa.

Este é um procedimento habitual, quando o regulador financeiro considera que as notícias vindas a público sobre uma cotada — e que não tiveram qualquer anúncio formal por parte da mesma — são importantes para o mercado.

De acordo com o Eco, que cita fonte próxima das negociações, Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência do grupo Cofina — que detém a CMTV, o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios e a SÁBADO, entre outros —, no âmbito do processo de Management Buy Out (MBO) que está a ser liderado por Luís Santana, atual gestor da Cofina, e o antigo diretor do Correio da Manhã, Octávio Ribeiro.





Até à suspensão das negociações das ações da Cofina, os títulos estavam a escalar 16,13% para 0,360 euros.

(Notícia atualizada às 12:52)