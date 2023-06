Cristiano Ronaldo "muito entusiasmado" em se tornar acionista da Cofina

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cristiano Ronaldo está "muito entusiasmado" com a hipótese de se tornar um dos acionistas de referência do Grupo Cofina, o qual detém o Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Record e SÁBADO, entre outras publicações.







"O melhor jogador português de sempre está muito entusiasmado com a perspetiva de investir na comunicação social no seu país, num projeto líder, baseado na informação independente em que os portugueses se habituaram a confiar e a preferir", garantiu ao Negócios fonte próxima de Cristiano Ronaldo.





O jogador e empresário deverá entrar no capital da Cofina no âmbito do processo de Management Buy Out (MBO), o qual está a ser liderado por Luís Santana, atual gestor grupo, e Octávio Ribeiro, antigo diretor do Correio da Manhã.





"Cristiano Ronaldo gosta de ganhar, pelo que fica sempre feliz quando se associa a projetos vencedores. Este investimento é mais um passo no sentido de aprofundar a ligação a Portugal e numa área fascinante e cheia de futuro", acrescenta a referida fonte.