Ucrânia: Primeiro-ministro britânico em visita surpresa a Kiev

REUTERS

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chegou este sábado a Kiev, na sua primeira visita externa desde que assumiu o cargo, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.





"Desde os primeiros dias da guerra, a Ucrânia e o Reino Unido têm sido os aliados mais fortes", escreveu Zelensky na rede social Telegram, na qual colocou um vídeo do encontro com Sunak, em Kiev."Durante a reunião de hoje discutimos as questões mais importantes tanto para os nossos países como para a segurança global. Juntos somos mais fortes e alcançaremos os resultados desejados", salientou Zelensky.O gabinete do primeiro-ministro britânico, por sua vez, confirmou ao canal de televisão Sky News a visita de Sunak a Kiev."O primeiro-ministro está hoje na Ucrânia, na sua primeira visita a Kiev, para se encontrar com o presidente Zelensky e confirmar o apoio contínuo do Reino Unido", disse um porta-voz do chefe do governo de Londres.O Reino Unido "sabe o que significa lutar pela liberdade", escreveu Rishi Sunak na rede social Twitter, realçando ainda a Zelensky: "Nós estamos consigo ao longo do caminho".