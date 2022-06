Zelensky “muito feliz” por Boris Johnson continuar como primeiro-ministro do Reino Unido

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou estar "muito feliz" por Boris Johnson continuar como primeiro-ministro do Reino Unido. O líder britânico venceu ontem uma moção de censura com 211 votos a favor e 148 votos contra dos deputados do Partido Conservador - o seu partido.



"Estou feliz por não termos perdido um aliado importante, esta é uma ótima notícia", disse o presidente ucraniano. Zelensky referiu-se a Johnson como sendo "um verdadeiro amigo da Ucrânia" e um "defensor concreto", numa entrevista dada ao Finantial Times, esta terça-feira.