O hashtag #VermelhoemBelem tornou-se viral nos últimos dias, como protesto contra as declarações proferidas pelo líder do Chega e candidato presidencial, André Ventura contra Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda. "Não está muito bem em termos de imagem, com aquele batom muito vermelho, como se fosse uma coisa de brincar", disse Ventura sobre a sua adversária, numa ação de campanha. A resposta não se fez esperar. E nas redes sociais homens e mulheres, uniram-se para repudiar as declarações que atingiram a candidata bolquista, mostrando os lábios pintados de vermelho, cor do batom usado por Marisa Matias, apelando ainda ao voto nas presidenciais, no próximo domingo, dia 24.





No Instagram foram muitas as figuras públicas que se juntaram ao movimento. Bruno Nogueira publicou um vídeo a pintar os lábios de encarnado, com a legenda: "Não tem nada a ver com cores. Tem a ver com democracia. Dia 24. Votem". Em 24 horas teve quase 600 mil vizualizações. "Os discursos extremistas possuem inegavelmente uma ideologia: uma ideologia de negação. Nega-se tudo, as diferenças, o outro, a oposição, a liberdade, o diálogo, o respeito, a dignidade, o estrangeiro, a individualidade (..). Vota pela democracia, pelo respeito pelo outro, por uma sociedade livre, aberta e plural", escreveu o ator Albano Jerónimo, mostrando-se a passar batom vermelho. Jorge Corrula também se "maquilhou" e apelou ao voto no dia 24, com os hastags: #vermelhoembelem; #racismo; #machismo; #fascismo; #xenofobia; #populismo; #javardismo entre outros. O cantor Agir publicou uma sequência de duas fotografias suas e um vídeo em que ele está ao espelho a aplicar batom.

Parir de batom vermelho

David Fonseca juntou-se ao movimento e optou por uma foto em que aparece de ombros nus, peruca e, claro, de batom. O apresentador José Carlos Malato fez um grande plano do seu rosto, com detaque para os lábios encarnados. A atriz Benedita Pereira escolheu uma fotografia no dia do nascimento do filho e legendou: "E eu que pari de batom vermelho?", com os hashtags #fascistasnãopassarão e #machistasnãopassarão. Soraia Chaves de boca encarnada e de copo de vinho tinho na mão, fez uma pose sensual e marcou assim a sua posição. "Não queiram jamais um novo Presidente que exclua pessoas, raças, etnias, géneros. Votem com consciência e nunca elegendo alguém para liderar que defenda racismo, conflito ou exclusão", publicou a premiada realizadora Ana Rocha Sousa.

Maria João Bastos foi outra das atrizes que não ficaram indiferentes e num vídeo a pintar os lábios, escreveu: "De batom vermelho! O machismo não passará!". Marisa Cruz apelou ao voto nas presidenciais, de boca pintada, e Tânia Ribas de Oliveira, com o hashtag #redlips afirmou: "Liberdade sempre. E não brinco em serviço. Nunca aceitem quem vos julga pela cor do batom. Nunca". A apresentadora Vanessa Oliveira e a atriz Anabela Moreira também aderiram ao movimento.