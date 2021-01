VermelhoemBelem: Ana Gomes apoia Marisa contra Ventura

Não é a foto do facho a sair do Finalmente. Mas podia ser.



Dia 24 quero #VermelhoemBelem. Vota @mmatias_ ! pic.twitter.com/DtMWKk8qlY — Luís Monteiro (@LuisVPMonteiro) January 14, 2021

"Não quero dizer nada que me arrependa amanhã mas não está muito bem em termos de imagem, de performance. Assim com os lábios muito vermelhos [e faz o gesto de pintar os lábios], como se fosse uma coisa de brincar." Foram estas declarações de André Ventura , em Portalegre, que levaram à criação de um movimento no Twitter de defesa de Marisa Matias. E ao qual se juntou esta sexta-feira de manhã outra candidata a Belém: Ana Gomes.A hashtag VermelhoemBelem tem vindo assim a povoar esta rede social desde ontem, quando foram divulgadas as declarações do líder do Chega e candidato à Presidência. Anónimos, muitos nomes do Bloco de Esquerda - de Joana Mortágua a Moisés Ferreira, passando por Luís Monteiro - e até páginas humorísticas como o Insónias de Carvão colocaram imagens com lábios vermelhos e a hashtag de apoio.Mais surpreendente - ou talvez não - foi a adesão de Ana Gomes, também ela candidata a Belém e quem André Ventura escolheu como principal adversária pela luta no segundo lugar. Marisa Matias já comentou a publicação, agradecendo "a solidariedade" e colocando o deselho de uns lábios vermelhos.Antes de publicar o vídeo onde pinta os lábios de vermelho, Ana Gomes tinha deixado a promessa de se juntar a este movimento contra as palavras de André Ventura na p ublicação feita pelo deputado socialista Miguel Costa Matos As eleições presidenciais estão marcadas para dia 24 de janeiro. A campanha eleitoral começou no domingo. Esta sexta-feira será o primeiro dia de campanha com o país em confinamento geral. Concorrem às eleições o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.