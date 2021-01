Lady Gaga vai cantar o hino para Joe Biden

Joe Biden tomará posse como Presidente dos Estados Unidos, no próximo dia 20, quarta-feira, numa tradicional cerimónia celebrada no Capitólio, onde além de jurar o cargo, juntamente com a vice-presidente Kamala Harris, haverá, como sempre, um artista famoso a interpretar o hino do país. Essa honra, concedida pelo Presidente, recaíu sobre uma estrela que o apoiou durante toda a campanha eleitoral: Lady Gaga.

Apresentação de Tom Hanks

A cantora nova-iorquina, de 34 anos, subirá a escadaria do emblemático edifício de Washington para cantar o hino que habitualmente é ouvido pelos milhares de norte-americanos que se juntam nas imediações do Capitólio – uma imagem que este ano não será possível devido à pandemia e também por questões de segurança, para evitar que se repita algo parecido como o assalto do passado dia 5. Além de Lady Gaga, também irá atuar Jennifer Lopez, outra escolha pessoal de Biden, e que é um agrado aos seus eleitores latinos. Gaga e Jlo foram as protagonistas do último show do Super Bowl.

Para compensar a falta de público em Washington, a equipa do Presidente anunciou ter chegado a acordo com a maioria das estações de televisão e plataformas, como o YouTube e o Facebook, para emitir um programa de 90 minutos que celebra o início desta nova era política. Este especial, em direto, vai ser apresentado por Tom Hanks, terá discursos de Biden e Kamala e atuações de artistas apoiantes do partido democrata, como Demi Lovato, Justin Timberlake e Jon Bon Jovi.