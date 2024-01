Taylor Swift. Homem acusado de assédio e perseguição à cantora

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um homem de 33 anos foi acusado de assédio e perseguição depois de ter sido detido perto da casa de Taylor Swift em Nova Iorque, EUA. O suspeito, oriundo de Seattle, foi preso pelas autoridades após ser alvo de reclamações por "comportamento errático" e "perturbação emocional".







DR

O incidente ocorreu apenas dias após uma tentativa de arrombamento à casa da estrela pop, mas a polícia não confirmou que o suspeito neste caso se trate da mesma pessoa.No momento da detenção, Swift estava em Nova Iorque, mas fora de casa, no Bills Stadium. Encontrava-se a apoiar o namorado, o jogador da NFL Travis Kelce, num jogo da sua equipa, os Kansas City Chiefs contra os Buffalo Bills.Taylor Swift tem sido alvo de diversos ataques e perseguições de homens, normalmente dirigidos às suas residências, em Nova Iorque, Califórnia e Rhode Island. Em 2022, um homem tentou forçar a entrada ao colidir o seu veículo contra o prédio da artista.Em 2018, outro invasor foi encontrado pela polícia a dormir na cama de Swift depois de ter usado o seu duche. Foi preso durante nove meses, mas voltou a tentar entrar na casa depois da libertação e foi condenado a uma pena de dois a quatro anos de prisão.Já em 2023, duas pessoas foram detidas junto às residências de Taylor Swift.A cantora, que teve um ressurgimento de popularidade em 2023 e foi considerada a Pessoa do Ano pela revista Time, estreia-se ao vivo em Portugal a 24 e 25 de maio, trazendo ao Estádio da Luz o The Eras Tour, espetáculo que revisita as várias fases da sua carreira de dez discos originais e mais de 18 anos. Ambas as datas estão esgotadas.