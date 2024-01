A febre Taylor Swift já se sente em Portugal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A quatro meses dos dois concertos de Taylor Swift, no Estádio da Luz, em Lisboa, falámos com alguns fãs que dizem estar ansiosos. A procura por hotéis para os dias 24 e 25 de maio aumentou e há festas temáticas da estrela pelo país. Ainda se consegue bilhete, mas nunca abaixo dos mil euros.

Pedro Almeida, de 34 anos, é deficiente motor e, no próximo dia 24 de maio, irá de Coimbra a Lisboa só para ver Taylor Swift de quem é fã desde 2011. "Eu gostava muito de ouvir a cantora brasileira Paula Fernandes e quando ela fez um dueto com a Taylor Switft, que eu não conhecia, passei a adorá-la", conta à SÁBADO. Pedro entrou para um fórum de fãs de Swift e até fez um puzzle, em legos, com o rosto da estrela norte-americana, de 34 anos, que tem exposto numa parede. Já era para ter visto a artista ao vivo no NOS Alive, em 2020, que foi cancelado por causa da pandemia. Vai vê-la agora, quatro anos depois e aguarda com expectativa: "Comprei dois bilhetes que me custaram 300 euros, para mim e para um acompanhante, que será o meu pai ou um dos meus primos, porque não posso ir sozinho".