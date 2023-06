Taylor Swift com concerto em Lisboa em 2024

As mais lidas GPS

O concerto da norte-americana no Estádio da Luz foi anunciado esta tarde. Bilhetes serão postos à venda em julho.

Taylor Swift vai dar um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 24 de maio de 2024. O anúncio foi feito pela cantora nas suas redes sociais, onde anunciou as datas da sua próxima digressão europeia.



A estreia de Swift em Portugal estava marcada para 2020, mas o cancelamento de concertos devido à pandemia impediu esse concerto.





A artista, que se estreia assim em Portugal, traz à Europa a digressão The Eras Tour.Os bilhetes serão colocados à venda a 12 de julho, a partir do meio-dia. Os fãs que quiserem adquirir bilhetes, que ainda não têm preços anunciados, poderão fazer o registo no site da SeeTickets até 23 de junho, esta sexta-feira, às 23h59.