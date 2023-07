Taylor Swift torna-se na primeira cantora a ter quatro álbuns no TOP10 da Billboard

A cantora Taylor Swift voltou a fazer história e desta vez fora dos palcos. A norte-americana tornou-se, esta semana, na primeira mulher a conseguir ter quatro álbuns em simultâneo na lista das 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos.



De acordo com o Guardian, Speak Now (Taylor's Version) foi o álbum que lhe deu a ascensão ao pódio e o sucesso é evidente tendo em conta que já foram vendidos mais de 716 mil exemplares (tanto em vendas físicas como digitais).





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

Ainda assim, esta não é uma estreia para a artista de 33 anos que já lá conseguiu ter por 12 vezes os seus albuns como número um da Billboard. Atualmente, ao lado de Speak Now (Taylor's Version), estão ainda os álbuns Midnights no No. 5, Lover no No. 7 e Folklore no No.Taylor Swift estará em Portugal nos dias 24 e 25 de maio para dar dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa . Esta será a sua estreia em território luso - uma vez que tinha um concerto marcado em 2020 mas acabou por ser cancelado devido à pandemia - onde trará a a digressão The Eras Tour. Os bilhetes tiveram um custo entre os 62.50€ e os 539€ (sem taxas incluídas).